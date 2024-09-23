Какое наказание понесут ответственные за смерть детей в Красноярске

Четверо детей погибли от отправления в Красноярском крае, их беременная мать и отец пришли в сознание и находятся в больнице, сообщили ТАСС в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Юрист Анна Венчакова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какое наказание грозит ответственным за смерть детей.

По данным следствия, семья, в которой проживали дети, купила в местном магазине курицу и пельмени на ужин. Утром родственникам стало плохо, в 11:00 они поступили в больницу с признаками сильного отравления. Позже в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю сообщили, что в магазине, где семья сделала покупку, продавалась мясная продукция сомнительного качества.

Фото: [ Кадр с камер наблюдения магазина ]

По факту трагедии возбуждено и расследуется уголовное дело. Телеграм-канал Mash сообщил, что дети в Красноярске умерли из-за отравления средством для травли мух — токсичный порошок по ошибке могли добавить в пельмени. Неизвестный порошок был найден в шкафу на кухне семьи, отметили в прокуратуре региона.

Юрист Анна Венчакова считает, что в данный момент ситуация с тем, кто виновен в смерти детей в Красноярске, непонятна. Эксперт отметила, что следствие отработает каждую из возможных версий.

«Однозначно будет назначена дополнительная токсикологическая экспертиза, исходя из которой будет понятно, каким именно веществом отравились дети, как оно попало в еду», — подчеркнула она.

Фото: [ freepik.com ]

В случае, если будет установлено, что опасное вещество попало в продукты на этапе производства или хранения, ответственность за произошедшее понесет производитель или продавец согласно ст. 238 УК РФ, отметила Венчакова. На данный момент следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 238 УК РФ, максимальная санкция по которой предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до десяти лет.

«Если же еда стала опасной уже дома, здесь два варианта развития событий: убийство двух и более лиц (если в смерти детей преднамеренно виновны родители), либо будет проводиться проверка на предмет причинения смерти по неосторожности. Будет даваться оценка тому, хранились ли дома опасные вещества надлежащим образом — так, чтобы дети не смогли их достать», — пояснила юрист.

В случае отправления семьи по недосмотру родителям умерших детей может грозить уголовная ответственность с отбытием реального срока в исправительном учреждении. По словам Венчаковой, их действия могут квалифицироваться в соответствии со ст. 109 и ст. 125 УК РФ — причинение смерти по неосторожности или оставление в опасности.

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