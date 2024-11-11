Родителей школьницы, сидевшей на окне 14 этажа, привлекли к ответственности

В Кемерове сотрудники правоохранительных органов привлекли к ответственности родителей, чья 13-летняя дочь свесила ноги из окна 14 этажа жилого здания на Московском проспекте, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В полиции Кузбасса отметили, что в отделение не поступало заявок о том, что несовершеннолетняя жительница находилась в опасной ситуации. Очевидец снял инцидент на видео и выложил в социальные сети. Во время мониторинга была обнаруженная данная запись.

В ситуации разбирались инспекторы по делам несовершеннолетних, которые установили личность подростка. Выяснилось, что ребенок по указанному адресу не проживает. Школьница пришла в гости к подруге. Они веселились. Девочка решила охладиться и вылезла на подоконник. Против родителей составлен протокол.

«Собранные материалы направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних», — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что москвичка сломала позвоночник, сиганув от ухажера через окно.