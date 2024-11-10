Shot: москвичка сломала позвоночник, сиганув от ухажера через окно

Совместное времяпрепровождение с поклонником обернулось для жительницы Москвы больничной койкой. Как передает Shot, девушка устала от ссор со знакомым и вышла из квартиры через окно.

Согласно полученным данным, 35-летняя москвичка Анна вела задушевные посиделки в компании своего мужчины в его квартире на Онежской улице на востоке Москвы. В какой-то момент что-то пошло не так, и начался банальный «леди-джентльменский» набор: разборки, крики, нецензурная брань и остальные прелести выяснения отношений. Анне в какой-то момент показалось, что еще немного, и ее начнут бить. И, возможно, руками. Это в планы девушки не входило, и она решила ретироваться. Правда, почему-то не через входную дверь, а через окно второго этажа. Как показала практика, делать этого не стоило.

«Анна перелезла через пандус и попыталась аккуратненько спуститься на землю со второго этажа, но не удержалась и упала. Отчаянную женщину доставили в Боткинскую с переломом позвоночника», — приводися в публикации.

В настоящее время состояние девушки неизвестно. По факту произошедшего полицейскими проводится проверка.

Ранее мы писали, что подросток сломал позвоночник, выпав из поезда на пути в петербургском метро.