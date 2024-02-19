Родители школьников из Ессентуков обеспокоены угрозой взрывов

В Telegram-каналах появилась информация о возможных взрывав в школах города Ессентуки. Родители обеспокоены подобными угрозами, сообщает newstracker.ru .

В ночь на 19 февраля появился канал в интернет-мессенджере, в котором неизвестный угрожал, что будет подрывать школы. На информацию отреагировал глава администрации города Владимир Крутников. Спикер призвал жителей соблюдать спокойствие. Занятия в школах не отменяли. Начались работы по блокировке сомнительного канала и установлению личности неизвестного.

Родители активно обсуждали тему в социальных сетях. Некоторые считают, что было бы рационально отменить очные занятия. Дети могли бы учиться дистанционно, пока сотрудники правоохранительных органов не проверили бы данные.

Некоторые родители боялись отпускать ребенка одного в школу.

«Я как должна в школу вести с дедушкой охранником?», — пишут горожане.

Некоторые обеспокоены мерами безопасности.

«Кто может гарантировать безопасность нашим детям?», — заявили местные жители.

В администрации заверили, что в каждом учебном заведении присутствуют представители лицензированных охранных организаций. В случае необходимости можно воспользоваться тревожной кнопкой.

Ранее мы сообщали, что ученики и преподаватели экстренно покинули надымскую школу № 9: неизвестный сообщил о минировании.