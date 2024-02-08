Неизвестный угрожал «взорвать» школу в Надыме

Ученики и преподаватели экстренно покинули надымскую школу № 9. Все из-за звонка неизвестного, который сообщил о минировании, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местную телерадиокомпанию.

В соцсетях сообщили об эвакуации в школе №9 в Надыме. Соседи недоумевали, что стало причиной такого бегства из здания. Пояснение по ситуации появилось позже.

Оказалось, что утром в неизвестный позвонил в приемную школы и заявил, что в здание кто-то пронес бомбу. При любых таких уведомлениях руководство обязано эвакуировать детей, а оперативная группа реагировать на возможную угрозу. Однако прибывшие на место экстренные службы и специалисты не обнаружили опасных предметов.

На время изучения здания уроки были остановлены, а люди эвакуированы. Когда точно стало известно, что никакого минирования и угрозы взрыва нет, всех вернули в школу и к своим делам.

Сейчас «шутника» разыскивает полиция.

Ранее сообщалось об уничтожении завода «Экватор» в Николаеве.