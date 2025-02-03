Родители школьников из Перми пожаловались на сбой в работе электронного дневника
Properm.ru: система Эпос заработала в Перми ближе к ночи
Фото: [pxhere.com]
Родители школьников из Перми проинформировали, что работа электронных дневников восстановилась в стандартном режиме ближе к ночи, сообщил properm.ru. До этого времени наблюдались сбои.
Читатели Properm.ru рассказали, что до момента возобновления работы системы школьники были вынуждены связываться друг с другом для уточнения домашнего задания.
«Заработал Эпос (Электронная Пермская Образовательная Система. — Прим.ред.) ближе к ночи», — сообщили читатели Properm.ru.
Одна из школьниц региона проинформировала о проблеме главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Член Общественной палаты РФ опубликовала видеообращение школьницы в своем телеграм-канале.
Екатерина Мизулина отметила, что с подобной проблемой сталкиваются школьники из разных регионов России. В подтверждение она прикрепила скрины сообщений. Глава Лиги безопасного интернета отметила, что не все учителя сообщают домашнее задание на уроках. Мизулина допустила, что российские школьники должны угадывать задания «силой мысли» и призвала ответственные лица разобраться в ситуации.
Ранее сообщалось, что подмосковным школьникам рассказали о полезных онлайн-сервисах в приложении «Добродел», в числе которых — электронный дневник.