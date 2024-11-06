Подмосковным школьникам рассказали о полезных онлайн-сервисах

Так, например, там размещен электронный дневник, где можно посмотреть расписание уроков, оценки и домашнее задание. В разделе «Спорт» они смогут ознакомиться с перечнем спортивных объектов и информации о них, в разделе «Кружки и секции» — записаться на занятия и ознакомиться с расписанием. Кроме того, в разделе «Дома культуры» представлены более 800 учреждений, в которых проходят занятия, выставки, мастер-классы и концерты. Помимо этого, узнать об активном отдыхе, культуре, искусстве и не только можно с помощью сервиса «Туризм».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.