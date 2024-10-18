Родителям девочки с изуродованным лицом после нападения собаки отказали в возбуждении дела

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области пояснили, почему сотрудники правоохранительных органов отказали родным искусанной девочки в возбуждении уголовного дела против хозяина шарпея, сообщил newsnn.ru.

Бойцовская собака напала на 7-летнюю девочку, выбежав из соседней квартиры. Собственница шарпея признала, что была обязана следить за животным. Она заявила, что теперь будет держать собаку на цепи. Согласно заявлениям бабушки девочки, женщина не принесла извинений семье и не предложила помощь. Шарпей вцепился в лицо девочки. В больницу ее доставили с множественными ранами и гематомой. Соседи заявили, что ранее собака проявляла агрессию.

В больнице в день осмотра нижегородки медики должны были направить в полицию назначения для проведения судебно-медицинской экспертизы. По невыясненным на данный момент причинам медперсонал этого не сделал. Это и стало поводом для отказа в возбуждении уголовного дела. Установить степень тяжести вреда здоровью без подтверждающих справок невозможно.

«Вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В настоящее время решается вопрос о проведении дополнительной проверки», — сообщили NewsNN в пресс-служба ГУ МВД России по региону.

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