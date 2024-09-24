Бешеная лиса напала на дачников и загрызла котенка в Подмосковье

В Подмосковье бешеная лиса покусала двух дачников, собаку и загрызла котенка, пишет «Московский комсомолец» .

По информации издания, все произошло садовом товариществе «Старое Село» в Можайске. Там и на территории соседних СНТ и деревень сейчас объявлен карантин по бешенству.

Со слов местных жителей, сначала лиса набросилась на рыбаков на местном водоеме, а затем пробралась на один из участков, где покусала собаку и загрызла котенка.

Ранее сообщалось, что лису с подозрением на бешенство обнаружили в СНТ в Ступино.