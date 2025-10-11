Родных террористов могут принудить компенсировать ущерб пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

Информационное агентство ТАСС получило доступ к исковому заявлению, поданному Александром Загоскиным — гражданином, пострадавшим в результате террористического акта, совершенного в подмосковном Красногорске. Согласно тексту судебного решения, существует правовая возможность для лиц, пострадавших в «Крокус Сити Холле», взыскать компенсацию ущерба с родственников террористов при определенных обстоятельствах.

По информации издания, иск был подан к организатору концерта. Требовать компенсацию возможно в том случае, если деньги, ценности и другое имущество родных злоумышленников были получены ими в результате террористической деятельности или являются доходом от преступной деятельности. Важно доказать источник финансирования.

«Возмещение вреда, включая моральный вред, причиненного в результате террористического акта, осуществляется за счет средств лица, совершившего террористический акт, а также за счет средств его близких родственников, родственников и близких лиц при наличии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество получены ими в результате террористической деятельности и (или) являются доходом от такой деятельности», — сказано в документе.

По данным агентства, Александр Загоскин пострадал во время теракта в «Крокус Сити Холле» — надышался угарным газом. Мужчине понадобилась медицинская помощь. Иск он подал к компании ООО «МСМ», которая занималась организацией концерта «Пикник». Сумма иска составила 1 млн руб. Хорошевский суд Москвы не нашел оснований для удовлетворения иска Загоскина.

Теракт был совершен 22 марта 2024 года. Его жертвами стали 149 человек.

Ранее сообщалось, что жителю Таджикистана запретили въезд в РФ из-за видео с оправданием теракта в «Крокус Сити Холле».