Родственники осужденного на восемь лет судьи из Краснодара уверены в его «подставе»

Экс-судья из Краснодара Геннадий Байрак осужден на восемь лет и обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей из-за превышения рабочих полномочий. Суд в вине коллеги уверен. Гражданин Байрак же вину отрицает. Родственники уверены, что его подставили, сообщает novostivolgograda.ru .

Геннадий Байрак был задержан в своем кабинете во время передачи ему денег в размере 2,3 млн рублей. Экс-судья отрицает, что это была взятка. Такого мнения придерживаются и родственники.

С их слов человек, который передавал деньги, близкий друг семьи. Конечно, после задержания отношения были прерваны, но ранее семья заняла у судьи большую сумму денег и теперь постепенно возвращает их.

«Заявитель Пономарев — друг семьи. Еще в конце 90-х его бабушка заняла денежные средства у моего отца и уехала на Украину. Через 5-7 лет члены семьи вернулись, обещали вернуть деньги, но по факту просили еще больше денег. Отец давал деньги на переезд бабушки обратно в Россию, затем даже похороны проходили на деньги отца. Затем они хотели продать жилье в Краснодаре и раздать долги. Занимали они на протяжении нескольких лет. Потом в один из дней сказали, что мы собрали деньги и привезем. Привезли вместе с правоохранительными органами.», - рассказала Дарья Байрак (дочь экс-судьи)

Родственники уверены, что гражданин Пономарев подставил бывшего судью, чтобы не отдавать долг.

Геннадий Байрак был удивлен приговору судьи.

«8 лет?! Боже мой», — воскликнул Байрак во время оглашения приговора, а после заседания отметил, что такой срок не дают даже за убийство.

Осужденный собирается подавать иск в апелляционный суд. У следствия есть данные, что Байрак и Пономарев, действительно, были приятелями. Только судья помог Пономареву уйти от наказания в рамках рассмотрения гражданско-правового спора. Пономарев не расплатился с судьей, но служитель Фемиды требовал вознаграждения.

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