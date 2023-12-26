В Дивногорске рецидивист получил пожизненный срок за убийство несовершеннолетней

В Красноярском крае вынесли приговор рецидивисту, убившему 16-летнюю девушку и надругавшегося над ней в Дивногорске, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По решению Красноярского краевого суда мужчина отправится отбывать пожизненный срок. По данным прокуратуры, 35-летний Иван Папенко ранее уже был неоднократно судим за угон, кражи, убийство и изнасилование. 14 июля он освободился из колонии, а через несколько недель совершил новое преступление.

«Сегодня Красноярский краевой суд признал его виновным в разбое (ч. 1 ст. 162 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ) и убийстве (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», – говорится в сообщении прокураторы.

Девушка исчезла в конце июля 2023 года. В результате поисков ее тело обнаружили в лесополосе около федеральной трассы. Подозреваемого нашли и задержали благодаря совпадению биологического образца из федеральной базы данных геномной информации с материалом, который был найден на теле несовершеннолетней.

По данным следствия, рецидивист напал на девушку и затащил в лесополосу, где ограбил ее и надругался. Ранее в таком же месте в 2015 году Папенко совершил подобные действия в отношении женщины, которую потом убил.

По информации ГСУСК Красноярского края, мужчина сознался в содеянном. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Ранее мы сообщали, что актера эпизодической роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергея Базанова арестовали за убийство 12-летней давности. Он был опознан именно по сериалу. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца до вынесения следующего приговора.