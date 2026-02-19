Рок во имя веры: протоиерей из Дубны собрал группу и выступает в школах на «Разговорах о важном»

В Дубне священник вышел за церковные стены, чтобы говорить с молодежью на понятном языке. Протоиерей Александр Горбунов организовал рок-группу Atrum Navis, что с латыни переводится как «Черный корабль», и теперь выступает прямо в школах. На уроках «Разговоры о важном» вместо привычных лекций — гитарные рифы и патриотические тексты, сообщил REGIONS.

Недавно коллектив побывал в Московском областном физико-математическом лицее имени академика Кадышевского. На сцене вместе с отцом Александром его близкие: супруга матушка Наталья, сын Кирилл, а также дьякон Борис Мошкин с бас-гитарой и барабанщица Лада, которую в коллективе называют прогрессивной девушкой.

Формат оказался востребованным: рок-проповедь позволяет достучаться до подростков, объединяя веру, патриотизм и современную музыку.

«Мы надеемся, что после наших песен люди будут делать правильные выводы и находить правильные решения. Да, мы общаемся со школьниками в необычной манере, но видим, что они откликаются, и понимаем, что все не зря», — отметил протоиерей Александр Горбунов.

