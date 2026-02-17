Роковая поездка на дачу: 81-летняя женщина из Подмосковья погибла, пытаясь вызволить мужа из сугроба

Житель Наро-Фоминского городского округа при попытке преодолеть препятствие из снега задавил жену, которая стояла перед машиной и помогала мужу выехать. REGIONS выяснил подробности трагического инцидента.

По данным издания, инцидент произошел в понедельник, 16 февраля. 81-летний мужчина пытался выехать со своего дачного участка. Ему помогала супруга. Дача расположена в деревне Блознево в Наро-Фоминском городском округе.

По информации издания, автомобиль забуксовал. 81-летняя супруга пенсионера покинула салон. Женщина подсказывала водителю, в какую сторону крутить руль. Машина дернулась сквозь снег, когда женщина находилась непосредственно перед ней.

По данным издания, пенсионерка скончалась мгновенно от мощного удара. По предварительным данным, водитель, пытаясь выбраться из глубокого снега, слишком резко нажал на газ, и автомобиль неожиданно рванул вперед, сбив женщину. Погибшая до выхода на заслуженный отдых долгие годы работала врачом в столице.

