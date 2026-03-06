Романтика с привкусом уголовщины: россиянин решил ночью порадовать девушку цветами, но оказался в суде

Россиянин ради возлюбленной отправился ночью за цветами, однако способ реализации плана и его состояние привели к судебному заседанию, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Подробности инцидента опубликовал телеграм-канал Мариинского городского суда Кемеровской области. Житель Мариинска занимался ремонтом автомобилей. В марте 2025 года он ремонтировал УАЗ-3909. Ночью он решил воспользоваться транспортным средством в собственных целях и поехал в цветочный магазин. Мужчина хотел сделать приятно своей возлюбленной.

По данным ведомства, управлять транспортными средствами горожанину было запрещено. Его лишили прав на 1,5 года. Кроме того, в ту ночь он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Припаркованный у цветочного магазина автомобиль заметил оперуполномоченный Отдела МВД России "Мариинский", находившийся на дежурстве. Увидел он и водителя с характерными признаками алкогольного опьянения. Информация об этом сразу была передана ближайшему наряду ДПС ГИБДД», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, мужчину пытались остановить сотрудники ДПС. 37-летний мариинец не реагировал и намеревался скрыться. Сотрудники сумели остановить авто, но водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Ранее его уже лишили прав за езду пьяным. В отношении горожанина возбудили уголовное дело. В суде мужчина признал вину.

Суд принял во внимание смягчающие факторы и отсутствие отягчающих обстоятельств, поэтому жителю Мариинска назначили обязательные работе. Теперь ему предстоит отработать 240 часов на благо города, а также на 1,5 забыть о водительских правах.

«Автомобиль УАЗ-3909, находящийся на территории Отдела МВД России "Мариинский", постановлено вернуть законному владельцу, который оставил автомобиль для ремонта», — отмечено в сообщении.

