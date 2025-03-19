РосБалт: Петербург вносит большой вклад в битву России с США за Арктику

На петербургских верфях в настоящее время строится около 60 судов и кораблей: траулеры, уникальные ледоколы и суда (научные и пассажирские), сообщил rosbalt.ru.

По данным издания, Россия и США продолжают гонку по усвоению земель Арктики. Для реализации поставленной задачи странам необходимо иметь в достаточном количестве ледоколы. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в настоящее время Россия в данном направлении лидирует. Президент США Дональд Трамп отметил, что американским компаниям необходимо увеличить темпы работы по проектированию ледоколов. В ближайших планах — строительство 48 объектов.

По данным издания, на территории Санкт-Петербурга находится несколько предприятий, которые способны построить ледокол. Так, в ноябре на Балтийском заводе состоялся спуск на воду атомного ледокола «Чукотка». В декабре с завода «Адмиралтейские верфи» был спущен корабль ледового класса «Николай Зубов», предназначенный для патрулирования. Корабль аналогичного класса «Иван Папанин» удачно прошел этап заводских испытаний.

Ранее сообщалось, что Петербург может стать ключевым звеном глобальных транспортных маршрутов.