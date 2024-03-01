Rosbalt.ru напоминает о праздниках в марте

В марте россияне будут праздновать Международный женский день. Также первый весенний месяц богат на профессиональные праздники, сообщает rosbalt.ru .

Уже следующая рабочая неделя будет сокращенной для ряда сотрудников. Причина — празднование Международного женского дня, который в этом году выпадает на пятницу. Рабочая неделя для многих завершится в четверг, 7 марта. Россиян ожидает три выходных дня.

В марте состоится много профессиональных праздников, в частности, день работников:

геодезии и картографии;

органов наркоконтроля;

уголовно-исполнительной системы;

торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства;

гидрометеорологической службы;

работника культуры;

войск национальной гвардии Российской Федерации;

специалиста юридической службы.

Издание отмечает, что в каждом регионе России также могут быть свои праздники. Портал также перечислил перечень законопроектов, которые ранее были приняты правительством, а юридическую силу обретают в марте.

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