Rosbalt.ru напоминает о праздниках в марте
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В марте россияне будут праздновать Международный женский день. Также первый весенний месяц богат на профессиональные праздники, сообщает rosbalt.ru.
Уже следующая рабочая неделя будет сокращенной для ряда сотрудников. Причина — празднование Международного женского дня, который в этом году выпадает на пятницу. Рабочая неделя для многих завершится в четверг, 7 марта. Россиян ожидает три выходных дня.
В марте состоится много профессиональных праздников, в частности, день работников:
- геодезии и картографии;
- органов наркоконтроля;
- уголовно-исполнительной системы;
- торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства;
- гидрометеорологической службы;
- работника культуры;
- войск национальной гвардии Российской Федерации;
- специалиста юридической службы.
Издание отмечает, что в каждом регионе России также могут быть свои праздники. Портал также перечислил перечень законопроектов, которые ранее были приняты правительством, а юридическую силу обретают в марте.
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