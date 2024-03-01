Rosbalt.ru напоминает о праздниках в марте

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pxhere.com

Фото: [pxhere.com]

В марте россияне будут праздновать Международный женский день. Также первый весенний месяц богат на профессиональные праздники, сообщает rosbalt.ru.

Уже следующая рабочая неделя будет сокращенной для ряда сотрудников. Причина — празднование Международного женского дня, который в этом году выпадает на пятницу. Рабочая неделя для многих завершится в четверг, 7 марта. Россиян ожидает три выходных дня.

В марте состоится много профессиональных праздников, в частности, день работников:

  • геодезии и картографии;
  • органов наркоконтроля;
  • уголовно-исполнительной системы;
  • торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства;
  • гидрометеорологической службы;
  • работника культуры;
  • войск национальной гвардии Российской Федерации;
  • специалиста юридической службы.

Издание отмечает, что в каждом регионе России также могут быть свои праздники. Портал также перечислил перечень законопроектов, которые ранее были приняты правительством, а юридическую силу обретают в марте.

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