Рожденные 29 февраля рассказали, как празднуют день рождения

Родившиеся 29 февраля жители Нижнего Тагила рассказали, как относятся к тому, что день рождения выпадает один раз на четыре года, сообщает tagilcity.ru . Кто-то дописывает 29 февраля в календаре каждый год, кому-то родители поменяли дату рождения при оформлении документов. Одни видят в этом свою уникальность, другие не придают значения.

Уроженка Нижнего Тагила Евгения Зуева 1968 года рождения призналась, что в детстве очень переживала из-за своего дня рождения. Они с мамой в невисокосный год всегда дописывали в календаре 29 февраля, а праздновали 1 марта. Друзья шутят, что до 25 лет женщина вряд ли доживет. Если считать по календарным дням рождения, то ей сейчас всего 15. С годами отношение к празднику изменилось.

«Считаю себя уникальной в каком-то смысле. В моем окружении нет никого, рожденного в этот день», — поделилась Евгения с корреспондентом TagilCity.ru.

Елена Елесина официально празднует раз в четыре года свой день рождения два раза. Ее родители решили в документах указать дату рождения 1 марта. Теперь женщина отмечает свой день 1 марта, но в високосный год еще и празднует день рождения «настоящий».

«Живу отлично, не верю в суеверия, считаю, что как раз нам, рожденным в високосный год, удача улыбается чаще», — поделилась с редакцией TagilCity.ru тагильчанка.

Елена Гребенькова в отличие от других собеседников издания не видит никакой уникальности в том, что может праздновать свой день раз в четыре года. Ей это всегда не нравилось. Каждый год празднует то 28 февраля, то 1 марта. Некоторые жители не придают дате особенного значения.

«В невисокосный год друзья и близкие поздравляют меня 1 марта. Живу, как и все обычные люди. Очень нравится смотреть на реакцию людей, когда сообщаю им свою дату рождения. Многие переспрашивают, не шутки ли, и как записана дата в паспорте. Обычно в шутки при знакомстве говорю, что вот мне мол всего пять лет», — поделилась тагильчанка Ксения Логинова, родившаяся 29 февраля 2000 года.

Ранее мы сообщали, что под Киевом молодежь на дне рождения скандировала «Ахмат — сила».