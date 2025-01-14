Росгвардия рассказала, как вооружены жители Кузбасса

Росгвардия подвела итоги года по обороту выдачи лицензий на владение оружием в Кузбассе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональное ведомство.

В ведомстве проинформировали, что на территории региона проживает более 41 тыс. человек, у которых в доме находится оружие. Всего у граждан имеется в собственности 79 тыс. оружия. Сотрудники Росгвардии на регулярной основе проверяют, как жители региона хранят оружие. Они совершают рейды к юридическим и частным лица. В 2024 году было осуществлено свыше 9 тыс. проверок.

В сообщении указано, что представители Росгвардии вправе составлять административные протоколы в случае несоблюдения правил хранения оружия. Кроме того, они могут давать распоряжение об аннулировании лицензии.

«В результате работы изъято более 2 595 единиц оружия и почти 10 000 боеприпасов», — сообщило ведомство.

В ведомстве напомнили, что граждане могут обращаться к сотрудникам Росгвардии для оказания различных услуг, которые связаны с охранной и детективной деятельности, с оборотом оружия. Оставить заявку можно в электронном виде.

Ранее сообщалось, что кузбассовцы передают в зону спецоперации собственное оружие для скорейшей победы.