Роскачество: Apple и Google технически способны отключить смартфоны в РФ

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал РИА Новости , что компании Apple и Google технически способны отключить смартфоны пользователей в России. Однако эксперт усомнился, что они пойдут на столь высокие репутационные риски.

Эксперт Сергей Кузьменко пояснил, что после заявления о краже мобильного устройства его блокируют. Аналогичные схемы технически могут применять Apple и Google в случае блокировки.

«Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно», — рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

В случае блокировки устройства Apple, оно заблокируется. Восстановить персональные данные пользователя будет невозможно. Владельцам Android повезет немного больше: получится восстановить информацию, а при вложении больших денег разблокировать гаджет.

Представитель Роскачества уверен, что компании не решаться на подобные блокировки. Во-первых, в лицензионном соглашении нет пунктов, позволяющих это сделать. Нигде не прописан перечень стран, в которых можно пользоваться гаджетами.

«Во-вторых, если все же корпорации пойдут на такой шаг, то это выльется в огромный репутационный ущерб и многомилионные иски в сторону корпораций», — пояснил Кузьменко.

К тому же на территории РФ по личным или рабочим соображениям находится много иностранцев. Определить, кто именно пользуется гаджетом невозможно. Тогда будут нарушены права иностранных жителей.

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