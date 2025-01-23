Роскачество выявило нарушения у нескольких производителей зефира

Сотрудники Роскачества выявили нарушения по показателям безопасности у производителей зефира под брендами «Белевский зефир» и «Лянеж», сообщают «Известия».

В ведомстве рассказали, что проверяли качество продукции 20 торговых марок. Поводом для проверок стала информация, которая ранее была распространена СМИ. Так, предполагалось, что россияне отравились зефиром торговой марки (ТМ) «Жизель» с мальтитом.

В Роскачестве со ссылкой на Роспотребнадзор «Известиям» опровергли подобные предположения. В ведомстве уточнили, что мальтит был проверен отдельно в рамках исследования. Издание отметило, что мальтит (сахарозаменитель) действительно добавляют в свою продукцию отечественные производители. Однако все они сообщают об этом на этикетках изготавливаемых товаров.

«Несоответствий не выявлено и в зефире «Жизель», который связывали с массовыми отравлениями в конце 2024 года», ― рассказали в Роскачестве.

В ведомстве уточнили, что в рамках исследования были выявлены нарушения у производителей из Тульской области и Санкт-Петербурга. Региональные управления объявили предостережения компаниям. От производителей поступила ответная реакция. В частности, торговая сеть «Глобус» сообщила Роскачеству о проведении внутреннего расследования. Торговая марка «Белевский зефир» усилит санитарный режим на предприятии.

«Производитель торговой марки «Белевский зефир» (ООО «Белевская пастила») сообщил, что по полученной информации производителем незамедлительно было принято решение по организации расширенного рабочего совещания», ― отметили в Роскачестве.

Ранее Роскачество рассказало о фальшивых банковских приложениях на смартфонах.