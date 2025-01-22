Роскачество рассказало о фальшивых банковских приложениях на смартфонах

На смартфонах можно встретить поддельные банковские приложения, которые практически не отличаются от оригиналов ни по внешнему виду, ни по функционалу, сообщили в центре цифровой экспертизы Роскачества.

В сообщении отмечается, что на iPhone нет официальных мобильных приложений от различных банков, чем и пользуются мошенники, создавая их подделки. Владельцы Android-гаджетов могут стать жертвами собственной невнимательности.

Важно знать, что у фальшивых банковских приложений обычно мало отзывов и большинство из них отрицательные. Часто такие приложения имеют схожий дизайн с официальными, а их логотип может совпадать.

Роскачество также подчеркнуло, что при установке нелегального приложения пользователи вводят свои личные данные, включая CVV-код, после чего мошенники могут украсть их информацию, и доступ к аккаунту в мобильном банкинге станет невозможен.

Кроме того, приложение может содержать сетевой фильтр, что приведет к утечке данных на мошеннический сайт. Также в институте напомнили, что при входе в фальшивое приложение может прийти SMS с кодом, ввод которого даст злоумышленникам доступ к аккаунту на «Госуслугах».

Ранее сообщалось, что мошенники лишили экс-чиновницу из Самарской области почти 500 млн руб.