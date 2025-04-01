Роснано допустила технический дефолт при выплате купона по облигациям

Российская государственная корпорация «Роснано» сообщила в официальном телеграм-канале, что выплата купонного дохода по облигациям серии 08 будет осуществлена в течение 10 рабочих дней.

В сообщении указано, что 10 дней — это срок, который требуется для выработки технического механизма выплаты. Издание «Лента.ру» отметило, что данная информация свидетельствует о техническом дефолте компании. Так, компания была обязана выплатить в срок до 31 марта купонный доход по облигациям, однако не смогла своевременно выполнить требование.

По данным издания, сумма задолженности достигает 1 млрд руб. Погашение облигаций запланировано на 2027 год. Объем облигаций серии 08 достигает 13,4 млрд руб. В сообщении компании не указано, что стало причиной задержки выплаты.

Ранее сообщалось, что правительство отклонило инициативы по ограничению влияния ЦБ России.