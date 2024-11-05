Роспотребнадзор Кузбасса выявил некачественную молочную продукцию

В Управлении Роспотребнадзора Кузбасса проинформировали о выявлении в третьем квартале 2024 года некачественной молочной продукции в медицинских и социальных учреждениях, на предприятиях потребительского рынка региона, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В региональном Роспотребнадзоре проверили всю продукцию, которую реализуют на территории республики. Некоторые товары местного производства. Другие же привозят из разных регионов РФ. Во время исследования эксперты изучали наличие токсических элементов, содержание соли, массовой доли сухих веществ и показателей пищевой ценности, добавление антибиотиков.

В продукции не были выявлены антибиотики, загрязнители и патогенная микрофлора. Всего было проанализировано 606 проб молока и молочной продукции. В 14 экземплярах обнаружили нарушения. Сотрудники ведомства привлекли к ответственности всех, кто причастен к реализации товара: администрации магазинов и производителей. Некачественная продукция изъята.

«Управлением приняты меры в отношении производителей, продавцов и поставщиков некачественной молочной продукции, предусмотренные Федеральным законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании», — отметили в ведомстве.

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