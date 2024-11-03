Нутрициолог Башкирова раскрыла вред обезжиренного творога для организма

Многие желающие сбросить лишний вес стараются ограничить употребление жирных продуктов и делают выбор в пользу творога с низким процентом жирности или вовсе обезжиренного. Такой творог действительно может помочь в процессе похудения, но может и доставить некоторые проблемы со здоровьем. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала нутрициолог, коуч по здоровому питанию Елена Башкирова.

По ее словам, если постоянно есть обезжиренную еду, организм будет недополучать жирорастворимые витамины (А, D, E, K). Их особенность в том, что они всасываются и переносятся в организме жирами.

«Тренд на обезжиренные продукты появился в прошлом веке в погоне за мечтой похудеть. На первый взгляд, это логично — меньше жиров мы получаем с пищей, меньше жиров будет в нашем организме. Соответственно, легче похудеть. На самом деле это не так, потому что и белки, и жиры, и углеводы являются важным строительным материалом нашего организма. Это и защитные функции, и гормональная система, и красота», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Очень важный компонент, в котором нуждается организм — это насыщенные жиры, которые человек получает с продуктами животного происхождения. В них, отметила нутрициолог, особенно нуждается мозг.

«Для его работы, для клеток и их построения, для передачи сигнала между клетками головного мозга. Для этого необходимы жирные кислоты, которые находятся в твороге. Я рекомендую выбирать творог со средней жирностью — 5%. Это будет оптимально, потому что обезжиренные продукты — это маркетинговый ход. Производители спекулируют такими понятиями, как «ПП», «здоровый», «для стройности», и повышают цену. Люди переплачивают за названия, надписи на этикетках и недополучают необходимые элементы», — добавила Башкирова.

От молочных продуктов, продолжила эксперт, зависит степень усвоения кальция. Кроме того, обезжиренный творог чаще всего не очень вкусный.

«Если продукт с чистым составом и производитель честен, не добавил ничего лишнего, то мы просто будем давиться невкусным продуктом. Но есть и другой вариант — производитель убрал жир, но добавил усилители вкуса, сахар, и смысла от употребления обезжиренного продукта уже нет», — подчеркнула нутрициолог.

Идеальный состав творога, по словам специалиста, это: молоко и закваска молочнокислых культур.

«Таким образом, при выборе творога с 5% жирности, мы получаем больше жирорастворимых витаминов. Благодаря наличию жиров в твороге, лучше усваивается кальций. Он также имеет более приятный вкус и не имеет никаких добавок. Мы получаем долгое насыщение, держим инсулин под контролем, а также контролируем углеводный обмен», — заключила коуч по здоровью.

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