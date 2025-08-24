Роспотребнадзор: прививка от гриппа не защитит от нового штамма COVID-19, но вакцинироваться надо

В пресс-службе Роспотребнадзора проинформировали, что прививка от гриппа не обеспечивает защиты от коронавируса «Стратус» — нового ожидаемого в нынешнем сезоне штамма COVID-19, сообщило РИА Новости.

В ведомстве призвали граждан вакцинироваться. Прививка, которая была сделана своевременно, поможет организму легче справиться с последствиями гриппа. Вакцины против заболевания содержат штаммы, которые будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне. Именно они формируют иммунный ответ против ожидаемых штаммов.

«Коронавирусы относятся к другой группе вирусов и имеют иную структуру, поэтому иммунитет, выработанный после прививки от гриппа, не дает специфической защиты от заражения коронавирусом или от его вариантов, в том числе "Стратус". Тем не менее, рекомендация по массовой вакцинации от гриппа остается обоснованной и важной», — пояснили в ведомстве.

В ведомстве напомнили основные правила поведения в период сезона заболеваний: тщательно мыть руки с мылом, избегать контактов с заболевшими, часто проветривать помещения, использовать средства индивидуальной защиты. При ухудшении самочувствия рекомендовано оставаться дома и вызывать врача. Особое внимание к своему здоровью необходимо проявить людям преклонного возраста, а также лицам с хроническими заболеваниями.

По информации ведомства, прививка позволяет пациенту легче пережить последствия заболевания, снижает риск одновременного диагностирования гриппа и коронавируса, уменьшает число сложных случаев, предполагаемых госпитализацию. Кроме того, уменьшается нагрузка на медиков, что положительно оказывается на предоставляемых услугах.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выявил четыре случая завоза холеры в Россию.