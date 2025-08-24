Роспотребнадзор выявил четыре случая завоза холеры в Россию

В этом году в России зафиксировали четыре случая холеры, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС .

По её утверждению, все они были доставлены из Индии.

«Поэтому тех, кто сегодня собирается или возвращается из этой страны, я призываю быть максимально внимательными к своему здоровью», — подчеркнула глава ведомства.

Она подчеркнула, что люди, которые привозят холеру из-за границы, часто не обращают внимания на первые признаки болезни. Состояние ухудшается стремительно.

Ранее в СПЧ предупредили о риске холеры в РФ из-за мигрантов.