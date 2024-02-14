Роспотребнадзор развеял миф о похудении на ананасовой диете

В управлении Роспотребнадзора в Волгоградской области опровергли распространенное мнение о том, что ананас обладает жиросжигающим эффектом и способствует быстрому похудению. Однако есть фрукт можно, ведь он положительно отражается на работе пищеварительной системе, что важно в период сброса веса, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» .

За счет наличия в своем составе фермента бромелаина ананас способствует расщеплению белков. Фрукт считается полезным. Он способствует улучшению метаболизма и работе пищеварительной системы, укрепляет иммунитет. Содержит витамины группы В и РР, а также бета-каротин. Преимущественно состоит из воды (85 %).

Отказаться от употребления фрукта рекомендуют беременным. С особой осторожностью употреблять советуют людям, болеющим сахарным диабетом и страдающим от язв желудка, гастритов. Плод вызывает аллергию, что важно учитывать склонным к ее проявлениям людям.

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