Врач-токсиколог Кутушов перечислил полезные для организма овощи и фрукты

Врач-токсиколог Михаил Кутушов перечислил овощи и фрукты, которые необходимо добавлять в свой рацион в феврале, сообщает newsnn.ru .

Конечно, предложенные экспертом овощи и фрукты можно употреблять и в другие месяцы, но именно в феврале они предложены в магазинах в большом ассортименте из-за сезонности.

Врач-токсиколог Михаил Кутушов объясняет важность употребления овощей из-за наличия в них следующих витаминов:

А, С, К и большой запас клетчатки содержит свекла, редька, сельдерей и морковь;

C, K, B6, а также фолиевая кислота, клетчатка и калий организм получит при употреблении любого вида капусты;

фитонциды (обладают противовирусным эффектом) находятся в луке и чесноке;

A, C, E, K + клетчатка и калий — в тыкве.

«Помимо сезонных овощей и фруктов в феврале также полезно есть орехи, сухофрукты, так как они богаты витаминами, минералами и полезными жирами. Важно также на постоянной основе употреблять кисломолочные продукты, способствующие поддержанию нормальной микрофлоры в ЖКТ», — рассказал NewsNN рассказал врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

Эксперт рекомендует включить в рацион апельсины и лимоны, грейпфруты и киви, мандарины и гранат. Эти фрукты содержат большое количество витамина С.

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