Роспотребнадзор следит за сообщениями о претензиях к зубной пасте Colgate

Роспотребнадзор контролирует сообщения о претензиях к зубной пасте Colgate Total Clean Mint, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По информации издания, по требованию Национального агентства по надзору за здоровьем Бразилии (Anvisa) продажа зубной пасты Colgate Total 12 Clean Mint была приостановлена. Поводом стали сообщения о возможных негативных последствиях для здоровья при выборе именно этой зубной пасты.

«В связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о возможных претензиях к зубной пасте Colgate Total Clean Mint Роспотребнадзор уточняет, что для данной категории продукции отсутствует разрешительный порядок допуска на рынок», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ведомстве уточнили, что сотрудники проверяют продукцию, представленную на российском рынке. Если случаи негативного воздействия на здоровье будут зафиксированы, то их обязательно будут рассматривать с целью принятия дальнейших мер.

В пресс-службе уточнили, что приоритетная задача ведомства — безопасность потребителей. Любая объективная жалоба будет проверена. Продукцию направляют на исследования в аккредитованные лаборатории. В случае необходимости граждан призвали обращаться на официальный сайт или выбирать другие каналы связи.

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