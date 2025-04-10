Названы семь причин боли во всех зубах

Стоматолог Ирина Долгова рассказала aif.ru, почему могут внезапно заболеть все зубы. Она также перечислила причины, которые вызывают такой дискомфорт.

Специалист советовала не откладывать визиты к стоматологу, если обнаруживается проблема с зубами и деснами, тем более, когда возникают боли любого характера. Зачастую это связано с инфекциями и воспалениями, и часто одна проблема запускает целую цепочку других.

Долгова выделила минимум семь причин, по которых у людей чаще всего возникает зубная боль по всем рядам:

Заболевания десен.

Ослабленная эмаль.

Кариес и абсцессы.

Скрежет зубами.

Синдром височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).

Скученность зубов и неправильный прикус.

Синусит.

ВНЧС врач отметила отдельно. Она пояснила, что при этой проблеме челюсть начинает щелкать, а боль отдает в зубы, уши или виски. Подобное явление может возникать из-за бруксизма, травмы или артрита. Осложнения неприятные: от заторможенности движения рта до мигрени.

Синусит, или воспаление пазух носа, стал неожиданной причиной болей во всех зубах. Долгова объяснила, что это воспалительный процесс, который захватывает большую область. Неприятные ощущения возникают на лбу, щеках, глазах, в носу, практически охватывая лицо. Зубы также реагируют на проблемное воспаление.

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