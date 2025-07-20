Роспотребнадзор сообщил о ситуации в РФ после вспышки лихорадки чикунгунья в Китае

Роспотребнадзор следит за информацией о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае, указано в сообщении на официальном портале ведомства. В настоящее время на территории РФ завозные случаи инфекции не зарегистрированы.

По информации ведомства, в России в достаточном количестве имеются отечественные тест-системы. При необходимости они позволят специалистам выявить заболевания. Кроме того, предприняты необходимые меры контроля: на границе установлена автоматизированная информационная система «Периметр». При ее помощи осуществляется энтомологический мониторинг.

По данным ведомства, выявленная в Китае вирусная инфекция передается человеку с укусами кровососущих насекомых определенных видов. В целях профилактики российские специалисты изучают видовой состав комаров в РФ, устанавливают их численность и инфицированность.

«В Российской Федерации нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции в связи с отсутствием условий для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции переносчиков», — указано в сообщении.

Граждан призвали обращаться к медикам в случае выявления таких симптомов: боли в мышцах и суставах, повышение температуры тела до 40 градусов. Особенную бдительность стоит проявить гражданам, которые в ближайшее время посещали Африку, Мексику, Индию, Юго-Восточной Азию, Гватемалу и острова Индийского океана. Обычно болезнь не приводит к летальному исходу, но значение имеет возраст пациента и состояние его иммунной системы.

«Люди, совершающие поездки в районы риска, должны соблюдать элементарные меры предосторожности, в том числе использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами и брюки, просить устанавливать в помещениях москитные сетки для предотвращения проникновения насекомых», — предупредили специалисты.

Ранее главврач Осипов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как распознать и не заболеть опасной инфекцией, активизировавшейся в российских регионах.