Сотрудники Роспотребнадзора выявили опасные нарушения в доме престарелых в Кузбассе, что стало поводом для привлечения руководителей к административной ответственности. Администрация заведения пыталась оспорить решение, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-центре судов и УСД Кемеровской области назвали выявленные сотрудниками нарушения: отсутствие лифта, пандусов и подъемников для жильцов с ограниченными возможностями и нарушение санитарного законодательства. В ведомстве отметили, что нарушения негативно отражаются на здоровье и угрожают безопасности жизни постояльцев дома престарелых.

Кроме того, согласно данным пресс-центра, ранее дом-интернет уже привлекался к административной ответственности. Суд назначил штраф в размере 11 тыс. руб. Руководители заведения подали иск, однако суд оставил прежнее решение без изменения.

Деятельность дома престарелых будет находиться под контролем ответственных лиц для того, чтобы сотрудники заведения устранили все имеющиеся нарушения. В настоящее время решение суда вступило в законную силу.

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