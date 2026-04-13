«Звонок маме не спасет»: юрист разнес в пух и прах главный миф о защите от «схемы Долиной»

Покупатели жилья, которые на полном серьезе обзванивают мам и пап продавца, тратят время впустую. Юрист Илья Русяев жестко раскритиковал популярную меру защиты от так называемой «схемы Долиной». Об этом сообщает «Lenta.ru».

Судебная практика неумолима: даже если вся родня в один голос подтвердит адекватность и добросовестность продавца, это не убережет квартиру от возврата мошенникам. По словам Русяева, показания близких родственников — это лишь частные наблюдения, которые суд оценивает в куче с другими бумагами. Если же продавец заявляет, что действовал под давлением аферистов или не осознавал последствий, никакие письма от тети и дяди не помогут. Суд должен понять, откуда родственник знает обстоятельства сделки, когда он видел собственника и в курсе ли он цены. А это почти невозможно доказать.

Более того, просто взять и начать названивать родным продавца нельзя. Нужно получать отдельное согласие от хозяина на передачу контактов и еще одно — от самих родственников на обработку данных. Без этих бумаг опрос незаконен. Даже если вы зафиксируете их слова в документе, нотариус заверит только подпись и дату, но не содержание. А справки из психдиспансера и вовсе бесполезны: врачебная тайна.

Единственный реальный щит от «схемы Долиной» — нотариус. Именно он должен проверить дееспособность продавца, вникнуть в его желание продавать жилье и растолковать последствия.

