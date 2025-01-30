Об этом сообщает газета New York Post.

Суд Нью-Йорка вынес приговор бывшему сенатору и автору санкций «матери всех санкций» против России Бобу Менендесу. Следующие 11 лет ему предстоит провести в тюрьмы за коррупцию.

Длительный срок обусловлен большим количеством уголовных дел о коррупции, взяточничестве и лоббировании интересов иностранных государств.

Как передает издания, Менендес умолял судью быть к нему снисходительнее.

Во время обыска в его доме в июне 2022 года обнаружили 13 золотых слитков. Он хранил их в сейфе в спальне.

Боб Мендес, занимавший пост главы сенатского комитета по международным отношениям, утверждал огромные суммы военной помощи, оказывал услуги Египту и Катару. В благодарность посредники снабжали его и его супругу деньгами и золотыми слитками.

Ранее сообщалось о том, что главы МИД 27 стран ЕС утвердили новое продление санкций против РФ на полгода.