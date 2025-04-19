Россия и Украина обменялись пленными по формуле «246 на 246»

В ведомстве сообщили, что Россия взамен передала 246 военнослужащих Украины, которые сдались добровольно или же были взяты в плен ВС РФ. Кроме того, стороны провели обмен ранеными. Решение было принято в рамках «жеста доброй воли». В оказании экстренной медицинской помощи нуждались 15 раненых российских военнослужащих, которых вернули в Россию. Взамен был передан 31 украинский раненый военнопленный.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — указано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что военнослужащие сначала прибыли в Белоруссию. Там им оказали медицинскую и психологическую помощь. Кадры возвращения в Россию опубликованы в телеграм-канале Минобороны. Каждый боец, который нуждается в медицинской помощи, будет незамедлительно отправлен в специализированные учреждения Минобороны России. При необходимости военнослужащие пройдут не только курс лечения, но и реабилитации. В Белоруссии у военных была возможность в телефонном режиме связаться с родными.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели новый обмен телами погибших.