Россия и Украина провели новый обмен телами погибших: РФ вернула 41 тело

По данным издания, в рамках нынешних договоренностей России вернули тела 41 погибшего военнослужащего, Украине — 909 погибших военных. Соответствующей информацией поделился депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

По информации издания, некоторые тела украинских военных находились в моргах России. Кроме того, тела погибших эвакуировали с разных направлений проведения спецоперации. Специалисты будут устанавливать личности погибших, сообщил телеграм-канал украинского ведомства, координирующего подобные вопросы. Киев выразил благодарность за оказанную помощь представителям гуманитарного комитета.

На данный момент дата, когда Украина и Россия проведут обмен в следующий раз, не указана. В прошлый раз договоренностей по данной процедуре удалось достичь в конце марта.

Ранее сообщалось, что Россия предложила США обмен своих замороженных активов на самолеты Boeing.