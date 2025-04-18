Россия и Украина провели новый обмен телами погибших: РФ вернула 41 тело
Депутат ГД Саралиев: Россия вернула тела 41 погибшего военнослужащих
Фото: [Медиасток.рф]
При содействии международного комитета Красного Креста Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших, сообщил РБК.
По данным издания, в рамках нынешних договоренностей России вернули тела 41 погибшего военнослужащего, Украине — 909 погибших военных. Соответствующей информацией поделился депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
По информации издания, некоторые тела украинских военных находились в моргах России. Кроме того, тела погибших эвакуировали с разных направлений проведения спецоперации. Специалисты будут устанавливать личности погибших, сообщил телеграм-канал украинского ведомства, координирующего подобные вопросы. Киев выразил благодарность за оказанную помощь представителям гуманитарного комитета.
На данный момент дата, когда Украина и Россия проведут обмен в следующий раз, не указана. В прошлый раз договоренностей по данной процедуре удалось достичь в конце марта.
Ранее сообщалось, что Россия предложила США обмен своих замороженных активов на самолеты Boeing.