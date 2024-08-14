Россия остановила действие Рамочной конвенции о защите нацменьшинств

Министерство иностранных дел (МИД) России сообщило о прекращении действия Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Об этом говорится в официальном тексте ведомства, размещенном на сайте правовых актов.

Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств (РКБНМ) подписали в 1996 году в Страсбурге. Она представляет собой многосторонний договор Совета Европы, направленный на защиту прав меньшинств по всему миру. К 2009 году документ был ратифицирован 39 государствами-членами, в том числе Россией.

«1 августа 2024 года прекращено действие Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 28 февраля 1996 года, в отношениях Российской Федерации с другими участниками конвенции», — следует из текста документа МИДа.

В феврале 2022 года Совет Европы (КМСЕ) приостановил права России в комитете и в Парламентской ассамблее в связи с началом РФ специальной военной операции на Украине. В ответ на это российское дипломатическое ведомство сообщило о начале процедуры по выходу страны из КМСЕ. Ее членом РФ была с 1996 года.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ продлило запрет на вывоз из страны бензина до конца года.