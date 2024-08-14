Российское правительство продлило запрет на вывоз из страны бензина до конца года

Кабинет министров РФ принял решение о продлении моратория на вывоз из России бензина до конца 2024 года. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале кабмина.

До этого аналогичное решение вводило запрет на вывоз бензина из страны до 1 сентября. Теперь же его продлили до 31 декабря текущего года.

«Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах», — указали представители правительства.

При этом ограничения не станут распространяться на ряд случаев экспорта. По-прежнему будут исполняться обязательства в рамках межправительственных соглашений, гражданам позволят вывозить бензин для личного пользования.

Ранее эксперт Апостолов дал прогноз, что цена бензина АИ-95 приблизится к порогу в 57 рублей. По его мнению, на это играет ряд факторов, от работ на нефтеперерабатывающих комбинатах до близости уборочной страды.