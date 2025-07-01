Генпрокуратура Азербайджана инициировала дело о смерти граждан в РФ

В Азербайджане возбуждено уголовное производство в связи со смертью двух граждан, братьев Гусейна Сафарова (60 лет) и Зияддина Сафарова (55 лет), после их задержания в Екатеринбурге во время полицейской операции. Об этом сообщила Генпрокуратура страны.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной в Баку, причиной смерти Гусейна Сафарова стал «посттравматический и постгеморрагический шок», а его брата — «посттравматический шок, усугубленный множественными травмами».

Уголовное дело расследуется по статьям УК Азербайджана, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору (120.2.1, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.9), превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (309.2), и пытки или бесчеловечное обращение, приведшие к смерти потерпевшего (293.3).

В заявлении Генпрокуратуры утверждается, что полученные погибшими повреждения связаны с действиями сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации при задержании.

В соответствии с нормами международного права Генпрокуратура Азербайджана намерена обратиться к соответствующим государствам с запросами о правовой помощи и обеспечить всестороннее взаимодействие для эффективного расследования и привлечения виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что российский МИД вызвал посла Азербайджана в связи с недружественными действиями Баку.