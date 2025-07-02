Захарова предупредила тех, кто хочет испортить дружбу между РФ и Азербайджаном

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула исключительную важность дружественных связей между Россией и Азербайджаном, предостерегая тех, кто стремится к их разрушению, о серьезных последствиях их действий.

В своем выступлении в эфире радио Sputnik она отметила, что существуют силы, желающие извлечь выгоду из сложившейся ситуации, но им следует остерегаться возможных негативных последствий. Захарова выразила уверенность в том, что крепкие дружеские отношения между двумя народами имеют огромное значение, и те, кто намеревается их подорвать, должны тщательно взвесить свои шаги.

На фоне заявления Захаровой стоит отметить, что 30 июня азербайджанские власти без видимых оснований задержали семерых сотрудников агентства Sputnik Азербайджан, включая руководителя редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

Медиагруппа «Россия сегодня» осудила действия азербайджанских силовых структур, назвав их необоснованными, предъявленные обвинения — надуманными.

Работа редакции была парализована, связь с задержанными отсутствовала, а консульским работникам и родственникам было отказано в доступе к журналистам. По информации пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает серьезную обеспокоенность и ему необходимы медикаменты, в частности, инсулин.

Ранее сообщалось, что все восемь задержанных в Баку россиян арестованы судом.