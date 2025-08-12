Россиян на фоне атак БПЛА неизвестные лицы призывают снимать наличку в банкоматах

В Кузбассе в социальных сетях и мессенджерах появляются призывы срочно снимать деньги в банкоматах по причине атаки региона БПЛА. В администрации Новокузнецка опровергли информацию об опасности атаки беспилотников и невозможности пользоваться банкоматами, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, неизвестные советуют срочно снимать деньги. Они рассказывают, что регион могут атаковать БПЛА. Тогда банкоматы перестанут работать. Воспользоваться картой якобы также не получится.

«Собирайте наличку, банкоматы работать не будут из-за налетов дронов в Сибири!» — предупреждают неизвестные в Сети.

В пресс-службе администрации Новокузнецка корреспонденту «Сибдепо» рассказали, что подобные сообщения появились в группах разных городов Кузбасса. Наиболее активно снимать деньги призывают жителей Новосибирска и Красноярска. Россиян просят быть бдительными и доверять исключительно официальной информации.

По данным издания, все банкоматы работают стабильно. В мэрии также опровергли информацию об объявлении какой-либо опасности на фоне атак БПЛА. Ситуация в регионе по состоянию на утро 12 августа стабильная. В мэрии отметили важность работы на опережение, поэтому сотрудники своевременно сообщают населению о фейках.

«В соцсетях распространяется информация о якобы грядущих сбоях в работе банкоматов из-за мифических "дроновых атак" в Сибири. Администрация официально заявляет — эта информация является абсолютным ФЕЙКОМ!» — указано в телеграм-канале администрации Новокузнецка.

Ранее сообщалось, что российская ПВО уничтожила 25 украинских БПЛА минувшей ночью.