В ночь с 11 на 12 августа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив 25 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Отражение воздушных объектов преимущественно на юге России продолжалась менее четырех часов — с 23:50 мск до 03:40 мск.

По данным оборонного ведомства, основная часть атаки пришлась на Ростовскую область, где было перехвачено 22 БПЛА. Еще три беспилотника сбиты над территорией Ставропольского края. Все воздушные цели уничтожены дежурными средствами ПВО без допущения повреждений критически важных объектов.

Этот инцидент стал очередным подтверждением растущей интенсивности украинских атак с использованием беспилотников. Однако, как показывают результаты, российские системы противовоздушной обороны продолжают надежно прикрывать ключевые регионы страны.

