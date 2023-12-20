Россиян не выпускают, мигрантов выдворяют: Пристав Тюменской области озвучил данные статистики

В частности, судебный пристав рассказал, что работа по «выдворению» иностранных жителей не прекращается. В обязанности сотрудников ведомства входит личное сопровождение мигрантов до границы РФ. При необходимости им покупают билеты в города родных стран.

«В данный момент более 800 человек депортировано. Это все мигранты были, да. И готовимся к выдворению в ближайшее время еще 37 человек», — заявил Юдин.

Редакция отметила, что данные приставов не соответствуют информации, предоставленной в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Так, в 2023 году (за первые девять месяцев) из Нижегородской области депортировали 957 мигрантов. Отмечалось, что иностранные жители нарушали законы, что стало причиной их отъезда.

Пристав региона Александр Юдин также рассказал, что около 300 тысяч жителей Нижегородской области не могут покинуть страну. Причина - любая задолженность: алименты, банковские кредиты, судебные выплаты.

Спикер отметил, что люди проинформированы о своей задолженности разными способами, в том числе и через кабинет Госуслуг.

«На сегодняшний день данная мера к должникам еще не применяется», — говорит Юдин.

Александр Юдин рассказал, что в 2024 году начнут действовать новые правила. Приставы будут наделены полномочиями забирать загранпаспорта, причем не только у должников, но и у других категорий населений, в частности, военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мигранта, который обещал избивать беременных русских женщин.