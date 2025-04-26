Служба внешней разведки (СВР) Украины обвинила Россию в том, что страна присвоила себе право называться создателем украинской сказки «Колобок», сообщило издание «Russia news».

В СВР Украины уточнили, что авторство сказки «Колобок» принадлежит Украине. Однако в России считают иначе. К такому мнению представители ведомства пришли после обнаружения информации в российских СМИ о презентации в Марокко пластилинового мультфильма «Колобок» по мотивам известной сказки. Презентацию проводили в рамках местного фестиваля.

«Как и принято у россиян, они называют сказку своей, а не украденной», — указано на сайте Служба внешней разведки (СВР) Украины.

Скрин и цитату СВР Украины опубликовало рейтинговое украинское издание «Зеркало недели». Служба разведки прикрепила фотографию сказки «Колобок», изданную на украинском языке. Ведомство также опубликовало сообщение в группе своей соцсети, в котором призвало украинцев восстанавливать культурную справедливость, а также сохранять языковую и идеологическую оригинальность произведений.

Ранее СВР сообщила, что Европа фабрикует новые обвинения о контактах Трампа с Москвой.