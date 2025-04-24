Специальные службы Британии и Франции настойчиво создают ложные обвинения о том, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы связан с Москвой. Как сообщил ТАСС со ссылкой на поступившую в распоряжение агентства информацию от Службы внешней разведки (СВР) РФ, фейки фабрикуются с целью торпедирования переговоров по урегулированию конфронтации на Украине.

«Британские и французские спецслужбы настойчиво направляют сбежавших из России и оказавшихся на грани выживания искателей информационной грязи из „Фонда борьбы с коррупцией“ (признан экстремистским и ликвидирован в РФ), изданий „Проект“ и „Медуза“ (оба признаны СМИ-иноагентами и нежелательными в РФ — прим. ТАСС) на фабрикацию обвинений окружения Трампа в негласных связях с российскими политическими и деловыми кругами», — проинформировали в пресс-бюро.

При этом самый большой интерес у Британии и Парижа вызываею данные о бизнес-проектах американцев с «Газпромом», «Роснефтью», Ростехом, а также Росатомом. Сфабрикованную информацию недоброжелатели хотят использовать для подрыва имиджа Вашингтона и «торпедирования переговорного процесса по мирному урегулированию кризиса на Украине».

По данным Службы внешней разведки, «разжигатели войны» из Европы по факту занимаются развертыванием кампании, которая должна подорвать миротворческие инициативы главы Штатов. В СВР подчеркнули, что кампания подобного рода говорит о том, что европейцы не сделали верных выводов из ранее совершенных просчетов и ошибок либерал-глобалистов.

«Они явно забыли об относительно недавних безуспешных обвинениях Трампа в пророссийской ориентации в период его первого президентского срока. Попытки инкриминировать тогда американскому лидеру „преступные связи“ с Москвой оказались смехотворными, — напомнили недавние события в пресс-бюро.

При этом подчеркивается, что после возвращения в Белый дом президент Штатов принял решение снять гриф секретности и предоставить широкой мировой общественности данные проведенного расследования с целью продемонстрировать предвзятость его соперников из ФБР и Министерства юстиции США.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин допустил, что, возможно, проведет встречу с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом.