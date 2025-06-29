Россиян предупредили не переходить по QR-коду с фальшивых пятитысячных купюр

Россиян предупредили не переходить по QR-коду, расположенному на агитационных листовках в виде пятитысячных купюр, сообщило РИА Новости. В противном случае мошенники автоматически завладеют персональными данными человека, через чей гаджет будет отсканирован код.

По информации агентства, такие листовки обнаружены в Суджанском районе Курской области. Листовка оформлена в виде пятитысячной купюры. На ней размещен QR-код и пропагандистские украинские лозунги. В силовых структурах корреспонденту рассказали, что разработкой мошеннической схемы занимались украинские спецслужбы. При помощи QR-кода мошенники могут получить доступ к чужим устройствам.

«Противник рассчитывает, что человека привлечет вид денег. Переходить по QR-коду не стоит, с помощью него украинские спецслужбы могут получить доступ к данным на телефоне», — сказал собеседник агентства.

По информации издания, в последнее время стало распространенным применение QR-кодов мошенниками. Таким способом они получают доступ к гаджетам. Коды размещают на поддельных документах.

Ранее сообщалось, что москвичка стала жертвой мошенников при заказе оптовой партии китайской игрушки Лабубу на сумму в размере 335 тыс. руб.