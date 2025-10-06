Смертельный укус: гадюка погибла от алкоголя в крови мужчины

В Хорватии произошел необычный инцидент — 42-летнего Штефана Радулича, находившегося в состоянии легкого алкогольного опьянения после деловой встречи, укусила гадюка пишет издание News Bar. В результате нападения змея неожиданно погибла.

Медицинское исследование показало, что в организме гадюки содержалось 5,1 грамма алкоголя на килограмм веса, что является смертельной дозой для пресмыкающихся. По всей видимости, алкоголь, попавший в организм змеи через укус, привел к ее гибели.

При этом яд гадюки не оказал заметного воздействия на здоровье мужчины. Медики предполагают, что алкогольное опьянение могло нейтрализовать действие змеиного яда, хотя научного подтверждения этой теории пока не существует.

