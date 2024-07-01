Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с перерасчетом пенсий

Размер пенсии существенно увеличится, если сделать ее перерасчет, обещают мошенники. Они предлагают пенсионерам прийти в МФЦ или отделение СФР, называя реальные адреса данных организаций. Затем аферисты сообщают о необходимости пройти предварительную регистрацию на прием. Для процедуры требуется назвать ИНН, СНИЛС, а также все паспортные данные. Параллельно на номер телефона приходит смс, в котором содержатся цифры. Злоумышленники также просят продиктовать их.

Некоторые пермяки уже стали жертвами мошенников. Аферисты, получая персональные данные, заходят на «Госуслуги» и оформляют кредиты или займы. В пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России напомнили, что сообщать посторонним лицам личные данные небезопасно. Сотрудники СФР не будут просить передать в телефонном режиме персональную информацию о своем клиенте. При возникновении любого вопроса стоит обратиться в отделение фонда, которое находится ближе всего к дому или же позвонить по номеру: 8-800-10-000-01. Россиян также просят распространять информацию о мошенниках, проводить беседы с людьми преклонного возраста и помогать своим близким решать вопросы, связанные с начислением пенсии.

Ранее мы сообщали, что жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с посылками.