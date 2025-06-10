Россиян предупредили о риске заразиться острыми кишечными инфекциями

Роспотребнадзор Кузбасса предупредил граждан, что в летний период времени увеличивается риск распространения инфекционных кишечных заболеваний, в числе которых — эшерихиозы, дизентерия и сальмонеллез, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Эксперты Роспотребнадзора предупредили, что в первую очередь заразиться можно после употребления определенных продуктов. Так, сальмонеллез возникает в связи с нарушением технологии приготовления различных видов мяса, птицы и куриных яиц. Кроме того, нарушение правил личной гигиены также приводит к ухудшению самочувствия.

«Еще один путь передачи инфекции — водный (вода открытых водоемов)», — отметили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что водопроводная вода также может стать источником заражения, если на линии произошли аварийные отключения. При заражении у человека наблюдаются следующие симптомы: рвота, головная боль, высокая температура.

В ведомстве призвали перед приготовлением еды тщательно мыть продукты. Например, яйца моют при помощи щетки и мыла. Все продукты важно термически обрабатывать. Если молоко приобреталось у частных лиц, его стоит непременно прокипятить. Важно раскладывать все продукты отдельно друг от друга в контейнеры и держать их в холодильнике. Для разных групп продуктов должна иметься специальная разделочная доска.

Ранее сообщалось, что отказ от прививок привел к распространению в РФ кори, краснухи и коклюша.